﻿Ciclismo: Fratoianni (Avs) su morte Rebellin, strade italiane trappole mortali

- "Davide Rebellin è morto oggi investito da un camion mentre si allenava in bici. Le nostre strade sono una trappola mortale per i ciclisti e la lista delle vittime è infinita. C'è bisogno di cultura e investimenti per rendere sicure le nostre strade. C'è bisogno di interrompere questa strage". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. (Rin)