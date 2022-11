Nato: Germania e Norvegia proporranno istituzione centro per monitoraggio infrastrutture sottomarine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Norvegia intendono proporre l'istituzione di un centro Nato per monitorare le infrastrutture sottomarine. Questo quanto emerso dall'incontro tra il premier norvegese Jonas Gahr Stoere e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, avvenuto oggi a Berlino. Tale centro dovrebbe essere organizzato con il settore privato, in modo che i piani e la sicurezza possano essere coordinati per prevenire il sabotaggio in futuro, hanno affermato i due leader in conferenza stampa. (Geb)