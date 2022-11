Piemonte: Sacco e Martinetti (M5s), Autorità regolazione trasporti boccia Regione confermando le nostre denunce fatte per mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in seconda Commissione, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha bocciato la Giunta regionale sul nuovo contratto di servizio con Trenitalia per la gestione delle linee ferroviarie. Le stesse gravi mancanze già denunciate per mesi dal Movimento 5 stelle. Lo hanno affermato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Piemonte Sean Sacco e Ivano Martinetti in una nota stampa. "Mancano le previsioni sul price cap in relazione al possibile aumento della qualità del servizio e sulla variazione dei prezzi in caso di aumenti non programmati dell’inflazione. Non è previsto alcun monitoraggio della domanda di trasporto pubblico e non c’è nemmeno una strategia adeguata per monitorare l’applicazione del contratto di servizio. Trenitalia, di fatto, opererà in assenza di controlli. Su questi presupposti si basa anche il ricorso al Tar portato avanti dall'associazione dei consumatori. Una vicenda simile si è verificata in Abruzzo, con il mancato coinvolgimento degli utenti nella stesura del nuovo contratto di servizio, e il Tar aveva dato ragione alle associazioni - hanno continuato Sacco e Martinetti -. (segue) (Rpi)