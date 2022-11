Piemonte: Sacco e Martinetti (M5s), Autorità regolazione trasporti boccia Regione confermando le nostre denunce fatte per mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aspetto più grave riguarda l’assoluta mancanza di investimenti di rilievo per le linee ferroviarie, senza la riattivazione della maggior parte delle linee sospese, il tutto a fronte di maggiori oneri per la Regione Piemonte e per i viaggiatori. Rispondendo alle osservazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, l’assessore ai Trasporti Gabusi si è giustificato dicendo di aver dovuto firmare di fretta per garantire la continuità del servizio. Fretta dovuta a che cosa, visto che del nuovo contratto di servizio se ne parla da almeno un quinquennio? Il risultato è sotto gli occhi di tutti: pendolari e viaggiatori privi di tutele minime, mentre Trenitalia si vede riconoscere un contratto estremamente vantaggioso. Una situazione inaccettabile", hanno concluso Sacco e Martinetti. (Rpi)