Migranti: Salvini, denunciato da Ong a L'Aja per crimini contro umanità? Avanti senza paura

23 luglio 2021

- In relazione all'accordo con la Libia sui migranti il vicepremier, ai tempi ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è con l'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, tra i denunciati al tribunale dell'Aja per crimini contro l'umanità. "Non una parola contro i trafficanti di donne e uomini, in compenso le Ong denunciano me. Avanti, a testa alta e senza paura", commenta Salvini su Twitter. (Rin)