Algeria: stanziati 720 milioni di dollari per lo sviluppo della provincia di Tissesmilt

- Il governo algerino ha deciso di stanziare 720 milioni di dollari per lo sviluppo della provincia di Tissesmilt, nel nord del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane, spiegando che la decisione è stata presa durante l’ultima riunione del governo. Il premier ha indicato che il progetto è destinato al finanziamento di 90 progetti di sviluppo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture. “I settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, del turismo, della cultura e dell’istruzione hanno già beneficiato di alcuni finanziamenti che hanno consentito lo sviluppo di piani che saranno completati in 36 mesi”, ha spiegato il premier.(Ala)