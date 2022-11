Venezuela-Cina: Maduro ricorda ex presidente Jiang, mantenne "forte amicizia" con Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha espresso il suo cordoglio per la morte dell'ex presidente cinese, Jiang Zemin. "Estendo le mie condoglianze al popolo della Repubblica popolare cinese, per la dolente partenza fisica dell'ex presidente Jiang Zemin. Ha sempre mantenuto forti legami di amicizia con il Venezuela", ha scritto Maduro su Twitter. In Venezuela il presidente cinese è stato ricordato con diversi servizi trasmessi dalla televisione di Stato, che ha dato spazio ai legami fra Pechino e Caracas ed alla visita resa dal defunto presidente cinese nel 2001 all'allora capo dello Stato Hugo Chavez. (Vec)