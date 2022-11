Mes: Scerra (M5s), maggioranza incapace di prendersi una responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di urla dai banchi dell'opposizione, lascia esterrefatti l'impegno scritto oggi nella mozione di maggioranza sulla riforma del Mes in cui non si prende una decisione netta, ma si preferisce attendere il pronunciamento della sentenza della Corte tedesca di Karlsuhe nella speranza che i tedeschi non approvino la ratifica per poi eventualmente accodarci a loro. Questo è il governo forte di Giorgia Meloni? Questo è il governo sovranista?". Lo ha detto Filippo Scerra, deputato del Movimento cinque stelle e Questore alla Camera, durante il dibattito sulla mozione della ratifica del Mes. "Già in piena pandemia - ha aggiunto - non ci dimentichiamo dei tanti, troppi, proclami sull'attivazione del Mes su cui vergognosamente il centrodestra ha giocato, alimentando equivoci, a confondere i cittadini. Oggi, con questa mozione, questa maggioranza si dimostra incapace di prendersi una responsabilità. E se la Germania dovesse ratificare il trattato abbiamo il ragionevole dubbio di ritenere che anche su questo fronte, come su tanto altro il nostro presidente del Consiglio farà marcia indietro confermando ancora una volta l'enorme differenza che c'è tra la Giorgia Meloni che urlava tra i banchi dell'opposizione e quella che oggi deve governare il Paese". (Rin)