Mes: Marattin (Azione-Iv), permetterebbe di superare populismo cialtrone

- Il Mes ha "un doppio vantaggio per l'Italia: da un lato è un necessario passo in avanti nel percorso di integrazione europea e dall'altro permetterebbe di superare la fase di populismo cialtrone che ha attraversato il Paese". Lo ha detto il deputato di Azione-Italia viva, Luigi Marattin, durante la dichiarazione di voto sulla mozione concernente iniziative per la ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità. "La riforma del trattato istitutivo del Mes comporta indubbi vantaggi, e ne ha uno in più perché si ha l'occasione di chiudere la stagione populista, come stanno già facendo esponenti del governo che si stanno trasformando in funzionari della Troika davanti alla legge di Bilancio - ha aggiunto il parlamentare -. Oggi invito la maggioranza ad essere più sovranista. Perché è incredibile che si aspetti la deliberazione della corte Costituzionale di un Paese straniero per decidere se è nel nostro interesse la ratifica della riforma del trattato istitutivo Mes. La credibilità internazionale che questo Paese merita, e che è stata messa a dura prova da come l'attuale maggioranza ha fatto opposizione, si avrà con il coraggio di chiudere la stagione in cui la politica è stata un misto tra un reality show e una campagna pubblicitaria di quart'ordine, e niente come la vicenda del Mes rappresenta una ferita per il Paese". (Rin)