Usa-Francia: firmata a Washington una dichiarazione d'intenti per rafforzare i rapporti di Difesa

- Il ministro francese delle Forze armate Sébastien Lecornu e l'omologo degli Stati Uniti Lloyd Austin hanno firmato oggi a Washington una dichiarazione d'intenti congiunta che definisce "un alto livello di ambizione per le relazioni di difesa" tra la Francia e gli Usa per gli anni a venire. Lo annuncia il ministero della Difesa francese in un comunicato, riferendo dei colloqui tenuti oggi fra i due ministri nell'ambito della visita di Stato del presidente francese Emmanuel Macron negli Usa. Questa dichiarazione, prosegue Parigi, prende atto dell'evoluzione del contesto strategico causato in particolare dalla guerra in Ucraina e sottolinea l'importanza del rapporto tra Nato e Ue per rafforzare la difesa europea. Il documento "approfondisce e chiarisce il quadro della nostra cooperazione operativa, in particolare nell'Indo-Pacifico e in Africa, al fine di rafforzare la nostra interoperabilità" e "prevede inoltre di rafforzare la cooperazione di fronte a nuove minacce, in particolare nei settori delle applicazioni spaziali, informatiche e militari di tecnologie avanzate". (Frp)