Agricoltura: Carloni (Lega), parere favorevole a nomina Vitale a direttore Agea

- "Dopo la sua audizione in commissione Agricoltura alla Camera, è stato dato parere favorevole alla nomina di Fabio Vitale a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea. Conosciuto quando era direttore generale dell'Inps nelle Marche, Vitale è un professionista competente e focalizzato sugli obiettivi e sono certo che sarà un'ottima risorsa per il rilancio dell'Agea, realtà strategica per il mondo agricolo". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni. (Com)