Difesa: Arabia Saudita, spagnola Navantia firma memorandum per la costruzione di cinque navi

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'azienda pubblica tecnologica spagnola e dell'industria della Difesa, Navantia, ha sottoscritto un memorandum d'intesa con il ministero della Difesa saudita che prevede la collaborazione per un futuro programma di cinque navi da combattimento multi-missione per la Marina militare del Paese mediorientale. L'accordo, firmato dal vice ministro della Difesa, Khaled bin Hussein Al-Bayari, e dal presidente di Navantia, Ricardo Domínguez, si tradurrà in un contratto nel 2023. Le navi saranno costruite congiuntamente nel cantiere Navantia di San Fernando (Cadice) e in un cantiere in Arabia Saudita e vedrà l'impiego di circa 7.500 lavoratori qualificati. Questo è il secondo ordine dell'Arabia Saudita a Navantia, che sta costruendo cinque corvette per la marina saudita. La consegna della terza nave, "Hail", avverrà il 4 dicembre con una cerimonia presso il cantiere di San Fernando, mentre la quarta e la quinta saranno consegnate in Arabia Saudita. (segue) (Spm)