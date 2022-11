Difesa: Arabia Saudita, spagnola Navantia firma memorandum per la costruzione di cinque navi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione di questo programma altamente tecnologico entro scadenze impegnative è stata senza dubbio un fattore determinante per rinnovare la fiducia del cliente. Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti trasferendo tecnologia e know-how agli ingegneri sauditi", ha affermato il presidente dell'azienda spagnola. Alla cerimonia della firma del memorandum ha partecipato anche la ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, nell'ambito del suo viaggio ufficiale a Riad, sottolineando che questo accordo è il risultato di un "intenso lavoro tra i governi di entrambi i Paesi ed è un passo molto importante per garantire il carico di lavoro nei cantieri Navantia in Spagna". (Spm)