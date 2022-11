Editoria: Mollicone (Fd'I), Parlamento recepirà proposte Fieg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come rappresentato dal presidente Fieg Riffeser Monti oggi al sottosegretario Barachini, bisogna sostenere l'offerta e incentivare la domanda per rilanciare l'editoria nazionale. La prima legge di Bilancio del governo Meloni prevede già di integrare risorse per l'editoria per 75 milioni di euro nel 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2024. La commissione Cultura della Camera si impegnerà per garantire una ricognizione complessiva sullo stato dell'arte dell'editoria e iniziare un percorso di riforma: sono necessari decisivi sostegni alla diffusione dell'informazione di qualità, bisogna introdurre misure di carattere regolamentare, bisogna rafforzare la tutela del diritto d'autore, integrare la nuova disciplina delle convenzioni pubbliche delle agenzie di stampa e chiarire le modalità di utilizzo del Fondo straordinario per l'editoria del 2023. Già il sottosegretario Barachini in sede di audizione alla Camera ha aperto alle proposte già parte del nostro programma elettorale". Lo afferma il presidente della commissione Cultura della Camera, deputato Fd'I, Federico Mollicone. (Rin)