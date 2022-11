Siria: ministro Esteri Turchia critica gli Stati Uniti per sostegno a gruppi curdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha criticato gli Stati Uniti per il sostegno fornito ai gruppi curdi che si trovano nel nord-est della Siria. È quanto emerso in una conferenza stampa del ministro durante la ministeriale Nato che si è svolta ieri a Bucarest. “Il sostegno di alcuni alleati, in particolare degli Stati Uniti, alle organizzazioni terroristiche in Siria è evidente. Diciamo che tale sostegno dovrebbe essere interrotto", ha detto il ministro, elogiando la posizione assunta dal nuovo governo svedese in merito all’esplosione avvenuta a Istanbul lo scorso 13 novembre che ha causato sei morti e 81 feriti e per la quale Ankara ha accusato le Unità di protezione popolare (Ypg), il ramo siriano del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). (segue) (Lib)