Germania: ministra Difesa Lambrecht, addestreremo cinquemila militari ucraini entro estate

- La Germania ha “l'obiettivo ambizioso” di addestrare sul proprio territorio “cinquemila militari ucraini entro la prossima estate”. Questo è “un contributo importante per avere forze ben addestrate e ben equipaggiate in Ucraina”, nonché “la miglior garanzia di sicurezza” per questo Paese, “ma anche per noi”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, durante il discorso che ha tenuto alla Conferenza di Berlino sulla sicurezza (Bsc). (Geb)