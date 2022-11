Governo: Mantovano, Reddito cittadinanza diseducativo, Superbonus inutile e dannoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova nasce sulla base dell’intuizione per cui la dimensione geopolitica multipolare avrebbe richiesto analisi e informazioni sempre più articolate" Maurizio Sacconi

Ec Ministro del Lavoro e della Salute, poi del Lavoro e delle Politiche sociali

23 luglio 2021

- È superfluo ribadire quanto sia stato “diseducativo il Reddito di cittadinanza” anche riguardo all’offerta di opportunità di microtruffe. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in occasione della presentazione del libro "Stato essenziale, società vitale" di Alberto Mingardi e Maurizio Sacconi. “Mai misura fu più costosa, inutile e dannosa del Superbonus”, ha aggiunto Mantovano, sottolineando le difficoltà per le ricostruzioni relative al terremoto. “Leggi come queste costituiscono un’oggettiva dissuasione dal lavoro ben fatto”, ha specificato Mantovano. (Rin)