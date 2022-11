Pnrr: Mantovano, in prossimo decreto legge razionalizzeremo qualche procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Pnrr per noi è una sfida: “in un decreto legge prossimo al varo si cercherà di razionalizzare qualche procedura”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in occasione della presentazione del libro "Stato essenziale, società vitale" di Alberto Mingardi e Maurizio Sacconi. Mantovano ha poi sottolineato come ci sia il rischio di un "rallentamento" nell’esercizio del golden power. (Rin)