Trasporti: De Corato, bene fondo regionale per operatori Tpl aggrediti, poteva istituirlo anche il Comune

"Con il mio assessorato mi sono sempre battuto, iniziando questo percorso, affinché tale fondo fosse istituito e oggi, grazie anche all'amico Romano La Russa, possiamo dire di aver portato a termine un risultato che da anni ci eravamo prefissati colmando, così, le carenze di altri enti locali, quali ad esempio Palazzo Marino". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando l'istituzione di un fondo per gli operatori del tpl comunali e regionali aggrediti durante lo svolgimento della loro attività lavorativa. "Milano - ricorda De Corato - è tra le prime città in Italia dove gli operatori del trasporto pubblico locale, puntualmente, vengono continuamente presi di mira e picchiati da delinquenti, il più delle volte extracomunitari con precedenti. Oggi, Regione Lombardia, ha voluto dar loro un indennizzo e schierarsi dalla loro parte, sostenendoli ogni qualvolta accadranno simili, tristi, episodi". "Questo risultato dimostra – ha concluso - che il Comune di Milano avrebbe potuto istituire tale fondo nei confronti di questa povera gente che subisce continuamente aggressioni, ma ci ha dovuto pensare Regione Lombardia".