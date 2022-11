© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione, Fassino ha ribadito che se "l'Europa oggi è spesso fragile e debole, se meccanismi come quelli del Mes hanno molte contraddizioni, non si può scaricare le responsabilità sulle istituzioni europee, quando le istituzioni europee sono le prime ad essere penalizzate dalla incapacità dei Paesi membri di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità". (Rin)