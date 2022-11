Legge Bilancio: Fenu (M5s), emendamento per introdurre registro dati in mano a colossi web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendiamo presentare un emendamento alla legge di Bilancio per introdurre un Registro elettronico in cui far confluire tutti i dati dei cittadini in possesso dei vari colossi del web e non solo. Il Registro, in tal senso, è la base di partenza per fare una vera operazione di trasparenza e consentire a ciascuno di noi di mettere a fuoco chi ha i nostri dati e che uso ne fa. Sappiamo tutti che ormai i dati sono una materia prima di incredibile importanza economica per chi li usa. I colossi del web e tutte le più grandi piattaforme si difendono dicendo che in cambio di questi dati offrono servizi gratuiti, quando in realtà appare sempre più evidente che i servizi offerti altro non sono che il mezzo di raccolta dei dati stessi". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze del Senato.(Rin)