Iran: Blinken, facciamo il possibile per sostenere i cittadini contro brutale repressione di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne iraniane, che ormai da mesi protestano per il rispetto dei propri diritti fondamentali, hanno dimostrato “un coraggio straordinario”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una intervista con l’emittente “Nbc News”. “Stiamo facendo quello che possiamo per sostenere i cittadini iraniani che stanno protestando in maniera pacifica contro la terribile repressione delle autorità”, ha detto, aggiungendo che Washington ha annunciato a più riprese nuove sanzioni nei confronti delle personalità e delle entità coinvolte nella repressione delle proteste e nelle limitazioni all’accesso a internet dei cittadini. (Was)