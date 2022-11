Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra ministra Scienza, focus su progetti di alta tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi la ministra serba della Scienza, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, Jelena Begovic. Secondo una nota dell'ambasciata italiana, al centro del colloquio sono stati la cooperazione scientifica tra Italia e Serbia e i progetti di ricerca congiunti in settori ad alto contenuto tecnologico. "Scienza, sviluppo tecnologico e innovazione sono tre campi in cui l'Italia intende approfondire la cooperazione scientifica e commerciale con la Serbia, obiettivo che intendiamo perseguire puntando su settori strategici come le biotecnologie, l'intelligenza artificiale, l'agritech e la transizione verde", ha affermato Gori. (Seb)