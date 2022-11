Legge Bilancio: Richetti (Azione-Iv), usare fondi a disposizione Parlamento per ridurre microtasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prossima legge di Bilancio, il Parlamento avrà a disposizione 400 milioni di euro, risorse normalmente destinate secondo le indicazioni dei gruppi parlamentari, ma spesso suddivise in mille interventi localistici e di corto respiro. Noi di Azione-Italia viva lanciamo una proposta a tutti gli altri partiti: usiamoli, tutti insieme, per abolire una ventina di microtasse inutili, dalle tasse di laurea a quelle di pubblico insegnamento, così da lanciare un segnale concreto di un Parlamento che rinuncia al particolare per agire unitariamente nell'interesse generale". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. (Rin)