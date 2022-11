Terrorismo: lo Stato islamico annuncia la morte del leader e nomina il successore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha confermato sui canali Telegram la morte del suo capo, Abu al Hasan al Quraishi, annunciando il nome del successore, Abu al Hussein al Husseini al Quraishi. Lo ha reso noto il portavoce dell'Is, Abu Omar al Muhajir, in un discorso trasmesso sui profili Telegram. Il leader dell'organizzazione terroristica è stato ucciso durante i combattimenti, senza indicare né il luogo né l'ora della sua morte. Lo scorso maggio era circolata la notizia secondo cui il leader dell'Is, Zaid al Iraqi, noto come Abu al Hasan al Hashimi al Quraishi, era stato arrestato durante un'operazione di sicurezza condotta a Istanbul, in Turchia. Abu al Hassan al Quraishi ha assunto la guida dell'organizzazione dopo che l'ex numero uno dell'Is, Abu Ibrahim al Qurashi, è stato ucciso durante un'operazione di sicurezza statunitense in Siria il 3 febbraio. (Lib)