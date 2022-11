Fvg: assessore Protezione civile, analizzate nuove misure per contenimento incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare l’attività di prevenzione e lo sviluppo di procedure di spegnimento per far fronte a incendi e roghi estivi che, sul lungo periodo, diventeranno sempre più Comuni anche nel Nord Italia. È l’impegno assunto dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che oggi ha partecipato al tavolo inter-istituzionale guidato dal dipartimento nazionale della Protezione civile per fare il punto sulla situazione incendi in tutta Italia nel 2022. “L’analisi complessiva - ha spiegato Riccardi - ha riguardato misure e interventi correttivi da adottare ed eseguire rispetto alle procedure che sono in corso, per permettere di potenziare le attività di prevenzione da questo tipo di rischio e per intervenire in maniera sempre più efficiente ed efficace quando si renda necessario. Per molti dei temi esaminati abbiamo raccolto l'interesse del dipartimento nazionale e alta è stata l'attenzione dimostrata per la nostra Regione; in particolare sulla disponibilità di presenza più vicina della flotta aerea, nella consapevolezza che l'impiego dei mezzi sia determinante per domare un rogo rapidamente". È stato "constatato come questo tipo di fenomeno critico, l'incendio boschivo, fino a oggi molto conosciuto nella parte meridionale dell'Italia, abbia visto invece quest'anno una presenza molto importante pure in Friuli Venezia Giulia, anche a cavallo con la Slovenia per quanto riguarda il Carso", ha aggiunto l’assessore. "Le previsioni sul lungo periodo, 2040-2070, indicano una tendenza allo svilupparsi di roghi nel Nord della Penisola e in estate. L'attività di prevenzione e quella di sviluppo delle procedure di spegnimento vanno quindi - ha concluso - ulteriormente potenziate, in piena sinergia con tutti i soggetti coinvolti". (Frt)