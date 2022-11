Imprese: Airbus pagherà multa da 15,9 milioni di euro per vendita aerei in Libia e Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus pagherà una sanzione da 15,9 milioni di euro per evitare un procedimento penale nell'ambito dell'inchiesta per corruzione nell'ambito della vendita di apparecchi in Libia e in Kazakhstan tra il 2006 e il 2011. Il presidente del Tribunale giudiziario di Parigi, Stephane Noel, ha convalidato una convenzione giudiziaria di interesse pubblico (Cjp) conclusa tra la Procura nazionale finanziaria (Pnf) e Airbus il 18 novembre scorso. Una multa "equa , giusta adattata", secondo la Pnf, che ha riconosciuto da un alto "il carattere ripetuto delle zioi corruttive" dell'azienda e dall'altro la "cooperazione" dimostrata da Airbus. (Frp)