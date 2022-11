Ischia: Bonelli (Avs), Pichetto non ha coraggio di dire chiaramente basta a condoni edilizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il question time di oggi pomeriggio alla Camera dei deputati non rispondono alle nostre domande: di fronte a una richiesta molto circostanziata, ovvero 'mettete i soldi per terminare la carta geologica perché mancano trecento fogli', il ministro ci è venuto a dire, qui, nel Parlamento italiano, che sta facendo una cosa che già sapevamo, ovvero 63 fogli. Allora sia chiaro agli italiani e alle italiane che questo Governo non sta prendendo un impegno per terminare uno strumento fondamentale per mettere, non solo in sicurezza il territorio, ma per garantire ai cittadini che qualcuno possa dir loro dove non sono al sicuro". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che ha illustrato l'interrogazione sulla carta geologica e i condoni edilizi di cui è primo firmatario. "Per bocca del ministro - osserva - ci aspettavamo l'impegno del governo a portare a termine la carta geologica visto che, in Europa, l'Italia è l'unica a non averla ancora. Allora, vogliamo lanciare un appello, fare una proposta a tutti i Gruppi parlamentari: usiamo i 400 milioni di euro a disposizione dei gruppi nella legge di Bilancio per terminare questo strumento fondamentale per il Paese oltre che per dare ristoro ai danni subiti a Ischia, facendo qualcosa di serio per l'Italia". (segue) (Rin)