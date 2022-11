Ischia: Bonelli (Avs), Pichetto non ha coraggio di dire chiaramente basta a condoni edilizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il condono - aggiunge Bonelli - ci lascia basiti il fatto che il Ministro non abbia avuto la forza di risponderci con un secco e chiaro 'no, non faremo alcun condono edilizio'. Il suo nascondersi dietro il Piano di adattamento climatico, una cosa che non c'entra assolutamente nulla, parla chiaramente dell'ambiguità in cui il governo si muove e della mancanza di volontà di avere cura del territorio, perché la legalizzazione dell'illegalità sul nostro territorio ha provocato tanti danni. La locuzione 'condono edilizio', in Europa, non è traducibile: il partito che oggi il ministro rappresenta, Forza Italia - conclude l'ecologista - l'ha sdoganata e ancora oggi ha il coraggio di dire basta a questa scellerata abitudine". (Rin)