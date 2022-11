Migranti: Impagliazzo (Sant'Egidio), corridoi umanitari garantiscono un futuro a tante persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corridoi umanitari sono una via legale per garantire un futuro a tanti migranti che non lo possono trovare nei Paesi da cui partono. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in occasione dell'arrivo al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino di 114 rifugiati di varie nazionalità, tra cui Siria e Paesi dell'Africa subsahariana, provenienti dalla Libia, nell'ambito del protocollo firmato ad aprile 2021 dai ministeri dell’Interno e degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Unhcr, Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese. I migranti "fuggono da situazioni di guerra, di persecuzione o di cambiamento climatico. I corridoi umanitari evitano i trafficanti di esseri umani, evitano la via dei barconi. Sono una via legale”, ha proseguito Impagliazzo, secondo il quale i migranti giunti con i corridoi umanitari “sono persone che vengono accolte, integrate nel nostro Paese dagli italiani stessi, dalle comunità come la Comunità di Sant’Egidio in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri”. “Quindi, è un allargamento delle vie legali perché abbiamo tanto bisogno di immigrati. Abbiamo bisogno di proteggere chi ha bisogno di protezione e per la nostra economia di persone che vengano a dare una mano al futuro di questo Paese”, ha concluso.(Res)