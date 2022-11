Ischia: Costa (M5s), pronti a patto parlamentare per legge su consumo suolo, nessun condono in 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Movimento cinque stelle siamo disposti a un patto di legislatura col governo e con tutto il Parlamento per scrivere insieme una nuova legge sul consumo di suolo. Si costituisca quanto prima un tavolo con tutti gli attori istituzionali intorno al quale si possa lavorare a una legge di vitale importanza e che manca da troppo tempo, per difendere i nostri territori e dare delle risposte concrete ai cittadini". A dichiararlo è il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, durante il question time rivolto al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sulla questione condoni, Costa ha aggiunto: "Abbiamo sopportato tre condoni edilizi a firma dei governi Craxi e Berlusconi 1985, 1994 e 2003. Ribadisco, abbiamo sopportato tre condoni edilizi, non quattro. Chi afferma il contrario e sostiene che nel 2018, a firma Conte, fu emanato un quarto condono edilizio dice una cosa non vera, né giuridicamente, né tecnicamente ed è tutto dimostrabile", ha aggiunto per poi concludere: "La cancellazione della struttura di missione è stato un atto dovuto in quanto bloccava e burocratizzava per almeno un anno in media ogni carteggio e costava un milione di euro". (Rin)