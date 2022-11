Usa: Yellen, collasso Ftx simile a fallimento della Lehman Brothers nel 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collasso della piattaforma per lo scambio di criptovalute Ftx, che ha dichiarato bancarotta a seguito di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, ha rappresentato un momento “simile al fallimento di Lehman Brothers nel 2008”: il culmine della crisi dei mutui subprime. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, parlando al DealBook summit del “New York Times”. “Le criptovalute sono asset molto rischiosi: sono sempre stata scettica e lo sono ancora”, ha detto, dichiarandosi sollevata per il mancato impatto della volatilità delle criptovalute sul comparto bancario. L’ex governatrice della Federal Reserve ha poi sottolineato che “bisogna essere sempre aperti all’innovazione nel campo della finanza, ma le criptovalute sono una industria da regolamentare in maniera adeguata”. (Was)