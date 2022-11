Cina: Xi ricorda Jiang Zemin, "leader eccezionale che godeva di un alto prestigio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente cinese Jiang Zemin, salito ai vertici del Partito comunista all'indomani della repressione delle proteste di Piazza Tienanmen del 1989, è deceduto oggi a Shanghai all'età di 96 anni, proprio mentre una nuova ondata di contestazioni torna a travolgere il governo. Il decesso dell'ex leader è stato comunicato attraverso una nota diramata dall'agenzia di stampa statale "Xinhua", che ricorda "il compagno Jiang Zemin" come un "leader eccezionale", "un grande marxista" e "un grande rivoluzionario proletario". Jiang ha assunto la presidenza nel 1993, cedendo le redini del potere dopo un decennio a Hu Jintao. Amante dei film di Hollywood e della canzone "Love Me Tender" di Elvis Presley - con cui amava stupire i dignitari stranieri durante cene importanti - Jiang era il comunista che citava Lincoln e recitava poesie, passioni per le quali è stato spesso deriso in alcuni ambienti della politica cinese. (segue) (Cip)