Fvg: assessore Istruzione, in manovra 60 milioni per famiglia e 30 milioni per formazione

- Questa manovra rappresenta una visione "integrata e strategica di azioni e risorse, nell'ambito dei temi dell'istruzione e della famiglia, che andranno a incidere positivamente sull'intera comunità regionale". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Famiglia, Alessia Rosolen, intervenuta in sesta commissione in Consiglio regionale per illustrare le misure previste nella legge di stabilità regionale per il 2023. Trenta milioni di euro sono destinati a garantire la gratuità del nido per le famiglie con Isee fino a 50 mila euro; 20 milioni vanno al progetto Dote famiglia, “un aiuto - ha spiegato - che si estende lungo tutto il percorso di crescita di un figlio per le spese legate ai servizi educativi, culturali e sportivi di cui fruiscono i giovani del nostro territorio”. Un milione va all’associazionismo familiare e 2,7 milioni di euro per l'abbattimento delle rette per la frequenza delle scuole paritarie. Sul fronte formazione, 2,3 milioni di euro sono destinati alla Dote scuola e altri 2 milioni al comodato d’uso dei libri di testo. Previsti, inoltre, sono 18 milioni per le attività formative under 18 funzionali al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, 7 milioni di euro per le borse di studio riservate a studenti universitari e agli studenti Its non inclusi nelle previsioni ministeriali e 500 mila euro per il bonus psicologo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli iscritti ai percorsi di formazione professionale. (Frt)