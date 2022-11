Diritti: Civica Gualtieri, Municipio Roma III istituisce consulta Lgbt+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma III ha approvato lo schema di deliberazione per l'istituzione della consulta municipale delle politiche di genere e per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e per i diritti delle persone Lgbt+. Lo riferisce una nota. È stato inoltre approvato un regolamento apposito volto a promuovere l'adesione delle associazioni e delle organizzazioni alla consulta e per garantire politiche di inclusione e di uguaglianza di genere nel Municipio. "Dopo l'istituzione dell'ufficio specifico dedicato ai diritti delle persone Lgbt+ di Roma Capitale da parte del sindaco Roberto Gualtieri, l'impegno e la sensibilità sul tema sono in costante aumento, ecco perché l'iniziativa del III Municipio merita di avere la giusta attenzione e riconoscimento", spiega il capogruppo capitolino della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. (segue) (Com)