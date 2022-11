Diritti: Civica Gualtieri, Municipio Roma III istituisce consulta Lgbt+ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo da sempre molto sensibili alle tematiche che riguardano temi di pari opportunità e la lotta alle discriminazioni e diseguaglianze - aggiunge -, ma l'obiettivo è dare sempre maggiori spazi di ritrovo e di dialogo a chi si sente in difficoltà. Ringrazio la consigliera Maria Tarallo e tutto il Municipio III per la sensibilità palesata su questa delicata e ancora difficile tematica", conclude Trabucco. La presidente della commissione Pari oppurtunità del Municipio Roma III, Maria Tarallo della lista Civica Gualtieri, ricorda: "Abbiamo già messo in atto diverse iniziative sul territorio del Municipio III per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema: la panchina arcobaleno, la bandiera esposta in Municipio o il murales che raffigura due donne che si baciano alla Metro Ionio; mi premeva però realizzare qualcosa di più concreto, che desse la possibilità di far dialogare realmente le associazioni. La consulta rappresenta un luogo di incontro, di confronto, a difesa dei diritti della comunità Lgbt+, uno strumento finora inesistente che potrà costituire una rappresentanza diretta nello stesso Municipio". (Com)