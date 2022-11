Ucraina: Zelensky, Musk venga a vedere di persona prima di dare giudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato Elon Musk a visitare il Paese “per vedere di persona i danni causati dalle forze della Federazione Russa”, affermando che in questo modo il miliardario potrebbe “capire effettivamente la situazione, prima di dare giudizi”. Intervenendo in videocollegamento al DealBook summit del “New York Times”, Zelensky ha commentato la proposta di pace avanzata il mese scorso da Musk per la guerra in Ucraina, ventilando la possibilità di cedere alcuni territori alla Russia in cambio di una cessazione delle ostilità. “Può venire in Ucraina quando vuole, a vedere con i propri occhi ciò che ha fatto la Russia: una volta fatto ciò, potrà dirci come porre fine alla guerra, e chi ne è responsabile”, ha detto il presidente ucraino. (Was)