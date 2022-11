Ucraina: Wojchiekowski (Ue), commercio del grano tornato ai livelli prima del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di grano dall'Ucraina è tornato ad essere paragonabile ai livelli pre-guerra. Lo ha detto il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojchiekowski, in un intervento alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni. "Grazie all'iniziativa europea dei corridoi di solidarietà, il commercio di cibo dall'Ucraina tramite Polonia, Romania e i porti del Mar Baltico dall'Ucraina è incrementato mese dopo mese. Adesso la scala di esportazione è simile a come era prima della guerra", ha detto. "Anche l'iniziativa delle Nazioni Unite per l'esportazione di grano dal Mar Nero è stata importante, ma il ruolo dell'Unione europea e dei corridoi di solidarietà è molto importante", ha aggiunto. "Ringrazio i Paesi coinvolti per garantire la sicurezza alimentare a livello globale", ha concluso. (Beb)