Senato: Pucciarelli, Lega favorevole a dl Nato per difesa settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi oggi siamo chiamati a votare la conversione in legge di questo decreto che proroga il rafforzamento dei dispositivi di difesa e sicurezza della Nato per la salvaguardia della libertà, della sicurezza e la tutela dei valori democratici. A rischio vi è la stabilità e la sicurezza internazionale, che passano anche attraverso le criticità in ambito di approvvigionamento delle materie prime, quello alimentare, quello in ambito energetico, le cui conseguenze ricadono nel settore sociale, economico e produttivo. E in modo particolare colpiscono i più deboli. È necessario quindi presidiare e difendere tutti i settori strategici di importanza vitale, ora più che mai". Lo ha detto la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli nel corso delle dichiarazioni di voto per la conversione del dl Nato, annunciando il voto favorevole del gruppo Lega-Psd'Az.(Rin)