Piemonte: firmato protocollo conferenza di intenti per nuovo ospedale di Cuneo (2)

- E’ in corso da parte dell’Azienda ospedaliera di Cuneo, che è la stazione appaltante dell’opera, la valutazione della proposta di un’impresa privata per la costruzione del nuovo ospedale. Entro gennaio, gli advisor pubblici incaricati di analizzare il quadro finanziario, indicheranno quale sarà la forma di finanziamento più conveniente per la Pubblica Amministrazione, dopo di che si potrà aprire l’iter per il bando del progetto", hanno spiegato Cirio e Icardi. Il direttore generale. Elide Azzan ha sottolineato che, "attualmente l’Azienda Ospedaliera, con il supporto dell’advisor individuato con gara, prosegue il raffronto tra le diverse ipotesi prospettate (Inail, partenariato pubblico privato, gara tradizionale), in relazione sia al periodo di costruzione, sia all’attivazione vera e propria del nuovo Ospedale, considerando gli aspetti economici, giuridici e tecnici. Parallelamente, si procede anche all’analisi clinico-gestionale del progetto presentato dalla Società Inc, sia attraverso professionisti dell’Azienda, sia con il supporto di esperti di specifica competenza individuati con convenzioni con altre Aziende Sanitarie", ha concluso. (Rpi)