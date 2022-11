Ambiente: Huawei e Wwf rinnovano collaborazione per la tutela della biodiversità negli ambienti agricoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima edizione del progetto “Guardiani della Natura”, che aveva il duplice obiettivo di monitorare la biodiversità e di identificare attività illegali a danno della natura in 12 Oasi Wwf, tra cui le tre Riserve naturali dello Stato Lago di Burano, Laguna di Orbetello e Cratere di Astroni, è stata incoraggiante: i 45 dispositivi “Rfcx Edge Audiomoth” e i 10 dispositivi “RFCx Guardian”, capaci di raccogliere dati in tempo reale e analizzarli attraverso una piattaforma basata su Cloud e AI, hanno infatti consentito di raccogliere 870.000 registrazioni, validare il riconoscimento automatizzato di 49 specie di uccelli e mammiferi, inviare oltre 2.000 alert in tempo reale su suoni potenzialmente associati ad attività illegali, attivare oltre 30 controlli sul campo e portare all’identificazione e sequestro di un dispositivo elettroacustico vietato per il bracconaggio ai danni di avifauna al confine dell’Oasi di Astroni. Il progetto “Nature Guardians”, nato quattro anni fa dall’iniziativa congiunta di Huawei e dell’organizzazione no-profit Rainforest Connection (Rfcx), si inserisce nell’ambito di Tech4All, il programma globale dell’azienda che pone la tecnologia al servizio dell’ambiente e delle persone con numerosi progetti portati avanti in tutto il mondo insieme a partner locali e internazionali con l’obiettivo di promuovere la conservazione della natura e l’inclusione digitale. Dal 2018 a oggi, “Nature Guardians” ha contribuito, con soluzioni tecnologiche innovative basate sulla bioacustica, a proteggere foreste, ecosistemi terrestri e marini e le loro specie animali in ben 32 Paesi in tutto il mondo, tra cui Grecia, Irlanda, Regno Unito, Austria, Cile, Ecuador e Malesia. Approdato e sviluppatosi in Italia a partire dal 2021 grazie alla collaborazione con il Wwf, il progetto rientra tra le attività di tutela della biodiversità previste nell’ambito della Campagna Wwf “Food4Future”, che si pone l’obiettivo di modificare i sistemi alimentari, dalla produzione al consumo, per renderli più resilienti, più inclusivi, più sani e più sostenibili, tenendo conto delle necessità umane e dei limiti del Pianeta. (Com)