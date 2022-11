Ischia: Pichetto, 12 anni fa stanziati oltre 3 milioni di euro, interventi risultano ancora in fase di progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissesto idrogeologico "è una emergenza nazionale che lo Stato non ha saputo affrontare efficacemente, ma non è una battaglia di parte, non è una bandiera ideologica. Deve essere un impegno di tutti noi al Governo, in Parlamento, nelle Regioni e negli enti locali". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo durante il question time alla Camera a una interrogazione sulle iniziative per assicurare più stringenti controlli e un più efficace utilizzo delle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico, anche tramite il ripristino dell’unità di missione "ItaliaSicura", alla luce dei tragici eventi calamitosi occorsi ad Ischia (Boschi - Azione- Iv-RE). "Il 49 per cento del territorio dell’isola è classificato a pericolosità elevata e molto elevata per frane nei Piani di assetto idrogeologico e sono oltre 13.000 gli abitanti residenti nelle aree a maggiore pericolosità per frane. Purtroppo, è amaro ricordare che per la 'messa in sicurezza della zona costiera' e per 'la riduzione dell’erosione e la stabilizzazione dei versanti nel comune di Casamicciola' sono stati stanziati 12 anni fa dal ministero dell’Ambiente complessivamente 3 milioni e 100 mila euro, ma gli interventi risultano ancora in fase di progettazione", ha segnalato il ministro. Le istruttorie condotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dagli Uffici ministeriali, sulla scorta delle proposte formulate dalle Regioni e Province autonome, porteranno, a breve, al finanziamento di 139 interventi, con oltre 350 milioni di euro a carico del bilancio Mase", ha assicurato Pichetto.(Rin)