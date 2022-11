Sanità: a San Giovanni Bianco inaugurato primo ospedale di comunità della provincia di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi l'Ospedale di Comunità di San Giovanni Bianco, il primo in provincia di Bergamo. I primi 10 posti letto entreranno in funzione dal 12 dicembre. Ulteriori 10 posti letto verranno attivati entro la fine del prossimo anno una volta ultimati i lavori finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si tratta del terzo intervento previsto dal Pnrr per l'Asst Papa Giovanni XXIII dopo le Case di Comunità già attivate a Bergamo Borgo Palazzo e a Sant'Omobono Terme. L'Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria della rete territoriale prevista dal PNRR che eroga interventi sanitari a media/bassa intensità clinica tramite ricoveri brevi e una gestione prevalentemente infermieristica. Contribuisce ad una maggiore appropriatezza delle cure perché offre continuità di assistenza e facilita il passaggio dal contesto ospedaliero a quello domestico, secondo il principio dell'intensità di cura, paradigma fondante la moderna organizzazione dei servizi sanitari. Potenzialmente quindi determina una riduzione degli accessi impropri ai servizi sanitari come, ad esempio, quelli al Pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad altre prestazioni specialistiche. (segue) (Com)