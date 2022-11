Sanità: a San Giovanni Bianco inaugurato primo ospedale di comunità della provincia di Bergamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Ospedale di comunità di San Giovanni Bianco saranno in servizio un coordinatore infermieristico, un infermiere case manager, infermieri OSS, assistenti sociali e fisioterapisti. La responsabilità clinica è in capo alla Medicina interna 2, diretta da Mario Tramontini. Accoglierà i pazienti dimessi dai reparti di degenza dell'Ospedale di Bergamo e di San Giovanni Bianco, su segnalazione dei reparti stessi o delle centrali di dimissioni protette, oppure utenti segnalati dai medici di base, dai medici di continuità assistenziali e da quelli di Pronto soccorso. "L'Ospedale di Comunità si aggiunge ai servizi già attivi a San Giovanni Bianco: il Pronto soccorso, i servizi diagnostici e ambulatoriali, la week surgery, i 30 posti letto di Medicina, 20 posti letto di attività chirurgica, 20 posti letto per subacuti e il servizio degli Infermieri di famiglia e di comunità – ha commentato Maria Beatrice Stasi, Direttore generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII -. L'Ospedale di comunità è il simbolo dell'integrazione tra l'attività ospedaliera e quella territoriale, assetto fondamentale della sanità del futuro, perché per quanto fisicamente all'interno di un presidio ospedaliero, afferisce pienamente alla rete dei servizi territoriali della ASST. Ma è anche il simbolo dell'integrazione tra il presidio di Bergamo e quello di San Giovanni Bianco, che da tempo vede lo scambio di professionisti tra i due ospedali, la condivisione di protocolli diagnostico-terapeutico-assistenziali e ora anche un accompagnamento dei pazienti dopo la dimissione e prima del ritorno a casa". (segue) (Com)