Sanità: a San Giovanni Bianco inaugurato primo ospedale di comunità della provincia di Bergamo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ospedale di Comunità è collocato al secondo piano dell'Ospedale di San Giovanni Bianco, piano che sarà oggetto il prossimo anno di un intervento di ristrutturazione totale, finanziato con i fondi Pnrr (importo dell'investimento: euro 1.599.000). Entro la fine del prossimo anno verranno infatti attivati altri 10 posti letto, sempre al secondo piano dell'edificio, nei locali attualmente utilizzati per le degenze della Week Surgery. La Week Surgery sarà invece spostata nei locali che fino al 2017 ospitavano la degenza di Ortopedia. "I tempi di accoglienza delle strutture sanitarie, riabilitative e di sollievo sono spesso dilazionati rispetto alla conclusione della fase acuta della malattia del paziente, costringendo gli ospedali a prolungare la permanenza in contesti per acuti di persone che non hanno più bisogno di servizi ospedalieri ma hanno ancora bisogni assistenziali elevati e non possono rientrare a domicilio – ha spiegato Simonetta Cesa, Direttore socio-sanitario dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. È questo un bisogno che esiste da tempo e per questo la nostra azienda già nel 2008 aveva attivato la Centrale Dimissioni Protette, tuttora operativa, che da allora offre una prima risposta alla difficoltà di dimettere pazienti ancora bisognosi di assistenza ma non più in condizioni di acuzie clinica. Nel corso di questi anni abbiamo anche implementato ambulatori infermieristici ospedalieri che rispondono ai bisogni di wound care (cura delle lesioni cutanee, ndr) e di stoma care (cura delle stomìe, ndr), ambulatori territoriali di prossimità fino al servizio dell'Infermiere di famiglia e comunità. L’ospedale di comunità si colloca in questo percorso, partito da lontano, di crescita dei servizi dedicati ai cittadini più fragili, e rinforza il trait d'union tra l'ospedale, le cure sub-acute e il territorio". (segue) (Com)