Sanità: a San Giovanni Bianco inaugurato primo ospedale di comunità della provincia di Bergamo (4)

- Nel corso del pomeriggio sono state anche inaugurate tre sale operatorie, recentemente ristrutturate con nuovi impianti elettrici e di condizionamento (importo dei lavori finanziato da Regione Lombardia: Euro 1.131.000) in cui lo staff chirurgico della ASST Papa Giovanni esegue interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, chirurgia plastica, dermatologia e terapia del dolore in regime di day surgery o che richiedono una degenza breve (week surgery). "L'ospedale di comunità di San Giovanni Bianco è una struttura importante che si candida a diventare un punto di riferimento per tutta la Valle e nel solco della strada tracciata da Regione Lombardia per garantire presidi sanitari a chi vive lontano dai centri urbani – ha commentato Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia -. La sanità riveste infatti un ruolo chiave nel rilancio sociale, demografico ed economico di una valle, obiettivo che è anche al centro della strategia delle Aree Interne. In questo contesto il potenziamento dei servizi sul territorio va di pari passo con gli investimenti per migliorarne l'accessibilità e Regione Lombardia ha stanziato oltre cinque milioni di euro attraverso il Piano Lombardia, il programma di investimenti voluto dal governatore Fontana per la ripartenza post Covid: risorse che andranno a finanziare opere molto attese in Valle Brembana e che daranno un nuovo futuro al territorio". (Com)