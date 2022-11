Nigeria: studente arrestato per aver diffamato la first lady Aisha Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è crescente indignazione in Nigeria per l'arresto di uno studente universitario accusato di aver diffamato la moglie del presidente Muhammadu Buhari, Aisha, in un messaggio su Twitter. Secondo quanto riferito alla stampa dall'avvocato del ragazzo, Chijioke Kingsley Agu, lo studente - di nome Aminu Adamu Mohammed - è ora in carcere dopo essere stato accusato da un'Alta corte nel distretto di Maitama nella capitale Abuja, in attesa che venga esaminata una domanda di cauzione presentata dai suoi legali entro le prossime 48 ore. Lo studente ha negato l'accusa di diffamazione penale a suo carico. Secondo quanto riferito, lo studente di 23 anni è stato arrestato all'inizio di questo mese dopo aver pubblicato una foto della first lady Aisha Buhari con un commento in lingua hausa che suggeriva che fosse ingrassata dopo aver speso male il denaro pubblico. Le autorità non hanno ancora commentato il caso, ma i genitori del ragazzo hanno implorato pubblicamente la signora Buhari di perdonare il figlio. Gli utenti dei social media e gli attivisti per i diritti hanno criticato le autorità nigeriane per il trattamento riservato allo studente e hanno chiesto il suo rilascio immediato. All'inizio di questo mese due giovani utenti di TikTok sono stati multati e fustigati in pubblico dopo che un tribunale li ha ritenuti colpevoli di aver diffamato il governatore dello Stato settentrionale di Kano in un video condiviso sui social media. (Res)