Energia: emiratina Amea Power firma accordo per impianti rinnovabili in Egitto (2)

- Il primo impianto, Abydos, si trova a Kom Ombo, nel governatorato sud-orientale di Assuan e produrrà 500 megawatt di elettricità da energia solare. La seconda centrale, Amont, si trova nella regione di Ras Ghareb nel governatorato del Mar Rosso ed è uno dei parchi eolici più grandi del continente africano, con una capacità produttiva di 500 megawatt. I due progetti forniranno energia pulita a più di 687.000 famiglie in Egitto, mentre contribuiranno a ridurre le emissioni di carbonio, fino a quasi 2,2 milioni di tonnellate all'anno, secondo il governo egiziano. La società emiratina ha poi firmato accordi di usufrutto con la Egyptian New and Renewable Energy Authority e contratti di acquisto di energia con la Egyptian Electricity Transmission Company, per i quali il ministero delle Finanze egiziano ha rilasciato garanzie sovrane. (Cae)