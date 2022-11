Francia: comune di Parigi annuncia "sforzo drastico" per ridurre le spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Parigi promette uno "sforzo drastico" sul suo "funzionamento interno", con l'obiettivo di ridurre le "spese della gestione quotidiana" del 30 per cento. Lo ha detto il vice-sindaco Emmanuel Gregoire, durante un punto stampa. "Ci sono delle associazioni che vedranno le loro sovvenzioni ridotte, non ovunque, non nel settore sociale", ha sottolineato Gregoire. La sindaca Anne Hidalgo a settembre ha chiesto agli assessori di reperire 250 milioni di euro per far fronte ai rincari energetici. Il vice-sindaco ha definito come una "fantasia insopportabile" le critiche rivolte all'utilizzo della auto blu. (Frp)