Milano: donna di 51 anni uccisa con diverse coltellate dal marito

- È stata ammazzata con diverse coltellate Wafaa Chrakoua, la donna di 51 anni di nazionalità marocchina trovata morta in tarda mattinata nel suo appartamento in via Lope de Vega, zona Barona a Milano. A confessare l'omicidio, il marito, un connazionale di 59 anni, che subito dopo il delitto ha chiamato il 112 ed è stato fermato pochi minuti più tardi per strada da una pattuglia dei carabinieri. La coppia abitava al quarto piano del civico numero 1 con quattro figli, di cui due già maggiorenni, che al momento della tragedia si trovavano fuori casa. Non era la prima volta che i vicini di casa sentivano grida provenire dall'abitazione della famiglia. Sul posto è presente il pm di turno Sara Arduini, oltre agli agenti della Squadra Monile e alla polizia Scientifica. Un amico del figlio maggiore della coppia riferisce che dal suo punto di vista "era una famiglia molto tranquilla" e che i ragazzi non avevano mai riferito di problemi tra i genitori. (Rem)